Москва, 24 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В мае российские дилеры южнокорейской автокомпании KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом продали 642 таких автомобиля, что на 16% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Значок KIA

С января по май 2019 года было продано 3015 сертифицированных машин компании KIA с пробегом.

Сообщается, что в рамках программы продаются машины с пробегом до 120 тыс. км, возраст которых не превышает четырёх лет. В программе участвуют машины только после тщательной технической диагностики. Кроме того, не допускаются автомобили, побывавшие в серьезных ДТП, в результате которых была серьезно нарушена геометрия кузова или система безопасности. Для участия в программе необходим оригинал ПТС и сервисная книжка с отметками о прохождении технического осмотра.

Читайте также: Южнокорейские компании переносят производство из Китая — СМИ