Москва, 24 июня, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Главным критерием в вопросе оздоровления детей становится не стоимость таких услуг, а их качество. Как передает корреспондент 24 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по вопросам развития образования, которые прошли в Госдуме.

Эжен Каррьер. Девочки за чтением

«Когда мы говорим о 44-ФЗ, ряд решений Госдума уже приняла, особенно в части оказания услуг в области оздоровления детей. Главный критерий теперь — не стоимость, а качество этих услуг. Также принято решение о том, чтобы была проведена переквалификация тех, кто участвует в этом конкурсе. Сам 44-ФЗ претерпел существенные изменения, которые вступят в действие с 1 июля. Мы с коллегами из правительства убрали многие вопросы, которые вызывали нарекания», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что в ходе парламентских слушаний прозвучали важные предложения по развитию сферы образования РФ, которые озвучили министр просвещения РФ Ольга Васильева, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, а также первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин. Все они должны быть проработаны депутатами с тем, чтобы принять необходимые для развития образования в РФ инициативы.

«Они все должны быть проанализированы и обобщены для того, чтобы формализовать их в виде постановления Госдумы, которое будет предполагать принятие решений по ним, проработку вместе с правительством и выход на конкретный результат».