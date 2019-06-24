Доха, 24 июня, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Власти Катара объявили об инвестировании $3 млрд в экономику Пакистана, об этом 24 июня сообщает информационное агентство Катара QNA.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

После указанного вклада объем сотрудничества между двумя государствами достигнет $9 млрд.

«Экономическое партнерство между Катаром и Пакистаном составит $9 млрд. Катар подтверждает свое стремление к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами на всех уровнях» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

Напомним, финансовое положение Пакистана в последнее время вызывало серьезное беспокойство у многих аналитиков, однако Исламабаду удалось привлечь ряд инвесторов, которые значительно облегчили внутреннее положение государства.