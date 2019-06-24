Чебоксары, 24 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела по факту гибели при пожаре двух малолетних детей — брата и сестры. В их гибели обвиняют 38-летнюю мать, которая заперла детей и уехала отдыхать в сауну, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Трагедия произошла 3 апреля 2019 года: на первом этаже жилого дома, расположенного по Речному бульвару в Новочебоксарске, при пожаре погибли двое детей, девочка 2014 года рождения и её брат 2017 года рождения. В ходе разбирательств установлено, что их 38-летняя мать ушла из дома в состоянии алкогольного опьянения, закрыв детей в квартире.

«Она уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки. Оставшиеся без присмотра дети скончались от отравления угарным газом во время пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с зажигалками, которые был оставлены в доступных местах», — сказал Олег Дмитриев.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Обвиняемая арестована. В органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства гибели двух девятилетних детей, которые 22 июня утонули в прудах Моргаушского и Комсомольского районов. Как следует из материалов проверок, оба ребенка не умели плавать и захлебнулись, когда купались.

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