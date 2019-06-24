Москва, 24 июня, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Рабочий график президента России Владимира Путина во время саммита Группы двадцати (G20) в Осаке будет «чрезвычайно насыщенным». Об этом заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Работа над графиком президента продолжается, поездка в Осаку будет чрезвычайно насыщена многосторонними и двусторонними встречами, отметил он. Песков не стал уточнять планы Путина, касающиеся его возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он пояснил также, что в Японию Путин отправится прямым авиарейсом и не будет останавливаться в российских регионах. При этом не исключено, что остановка будет на обратном пути, о чем в Кремле сообщат дополнительно.

Говоря о российско-японских отношениях, Песков отметил, что российский президент и премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерены подписать ряд документов, однако какие именно — уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Песков заявил об отсутствии в планах Путина переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подобная встреча на полях саммита в Осаке не намечается, пояснил он. Саммит G20 состоится в Осаке 28 и 29 июня.

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