Москва, 24 июня, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В 2019 году организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели три новые особенности проведения, которых не было ранее. Об этом 24 июня сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Хотела бы остановиться на трёх наиболее крупных изменениях. Первое — ЕГЭ дополнили китайским языком. Второе — завершён переход для республики Крым и города Севастополь. Выпускники из этих регионов прошли ЕГЭ по общим правилам. Третье — введена норма выбора по уровню ЕГЭ по математике — базовая и профильная. По нашему мнению, это удачное решение», — сказала Голикова.

В 2019 году участие в экзамене приняли почти 750 тысяч человек, из которых 662 тысячи — выпускники текущего года. Серьёзных сбоев во время экзаменов не зафиксировано. Во время основного периода ЕГЭ было 5713 пунктов проведения экзамена, около 51 тысячи аудиторий. Экзамены прошли во всех регионах России и 54 странах за рубежом.

Наиболее популярными предметами стали обществознание, которое сдавали 315 тысячи человек, физика — 139 тысячи человек, биология — 124 тысячи граждан.