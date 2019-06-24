Москва, 24 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Тема возвращения долга России ПАСЕ будет рассматриваться после возвращения делегации в Ассамблею. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Петр Толстой

«Тема о возвращении долга будет рассматриваться, когда мы полноценно вернемся в ПАСЕ», — заявил Толстой.

При этом он отметил, что тема финансов относится к компетенции исполнительной власти, в частности МИД России.

«Как только мы вернемся, я думаю, что тема будет рассмотрена оперативно», — заверил он.

«Долг» России за время неучастия в ПАСЕ составил порядка 60 млн евро.