Москва, 24 июня, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Ростуризм и Росавиация договорились усилить контроль над выполнением чартерных рейсов по различным направлениям. Они будут проводить мониторинг ежедневно, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В ожидании рейса

Такое решение принято в связи с тем, что в летний период из-за высокого туристического сезона усиливается частота полётов. Необходимо, чтобы чартеры выполнялись без задержек.

Статистика показала, что с 15 мая по 14 июня российские авиакомпании выполнили 4131 чартерный рейс. Из них 117 рейсов были задержаны на два и более часов. Это 2,8% от общего числа выполненных рейсов.

В АТОР отметили, что большинство чартеров выполняются по таким направлениям, как Турция, Тунис, Кипр и Греция.

Подробности: Представлен рейтинг самых гостеприимных стран мира

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг самых гостеприимных стран мира, по мнению их жителей, представил портал Booking.com. Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.

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