Москва, 24 июня, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Проект поправок к федеральному бюджету 2019 года во втором, решающем чтении Госдума рассмотрит на пленарном заседании 25 июня. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Подготовлен целый ряд серьезных поправок. Сами по себе изменения в бюджет, которые были предложены в первом чтении: напомню, перераспределяются более 200 млрд рублей дополнительных доходов. Все эти доходы ненефтегазовые, они получены не за счет конъюнктуры цен на нефть, это то, что заработал бюджет в результате работы иных секторов экономики», — заявил Исаев.

Он напомнил, что проект поправок решал целый ряд социально-значимых вопросов. Так, доходы госказны по итогам 2019 года будут на 205,6 млрд рублей выше, чем планировалось ранее. Расходы правительство также планирует увеличить на 256,5 млрд рублей. Из них 36 млрд рублей будут направлены на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов в регионах. Еще 4,3 млрд рублей будут направлены регионам для софинансирования доплат к пенсиям. Кроме того, на соцподдержку граждан предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей.

«Подготовленные ко второму чтению поправки лежат в том же русле. Предполагается увеличить на 30 млрд рублей до 50 млрд рублей гранды, которые получат регионы за исполнение национальных проектов. Закладываются дополнительные средства на поддержку приобретения сельско-хозяйственной техники, на поддержку отечественного автомобилестроения — около 11 млрд рублей», — отметил Исаев.

Кроме того, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам также поддержал поправку, благодаря которой Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получит дополнительные 2 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства должны уйти на обеспечение выдачи поручительств для застройщиков, которые переходят на эскроу-счета.

«Одним словом, мы считаем, что и сам по себе закон, и предложенные поправки на сегодняшний день — 100 поправок на принятие — носят социальный характер и безусловно будут поддержаны нашей фракцией», — подчеркнул Исаев.