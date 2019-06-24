Самара, 24 июня, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Специалисты компании «Транснефть — Приволга» завершили плановые ремонтные работы на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает 24 июня пресс-служба предприятия.

Maureen Нефтепровод

В ходе проведения работ устранены дефекты трубопроводной инфраструктуры, заменены задвижки, подключены коллекторы. Также специалисты провели техническое обследование арматуры на герметичность, проверили работоспособность систем автоматики, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение обслуживающей станции.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения предприятия силами линейно-эксплуатационных бригад, центральных ремонтных служб подразделений. Целью мероприятий является повышение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО «Транснефть — Приволга».

Перекачка нефти возобновлена в установленные сроки, нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме.

Читайте также: Под Самарой испытали план ликвидации ЧП на магистральном нефтепроводе