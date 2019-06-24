Минск, 24 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В белорусском городе Горки (Могилёвская область) на улице Якубовского местные власти планировали установить памятную доску о пребывании российского императора Петра I. Однако затем отказались от этого намерения, пишут белорусские и польские издания.

Поль Деларош. Романтизированный портрет Петра I. 1838

О намерении местных властей открыть памятный знак о пребывании Петра I в городе Горки сообщило 19 июня издание horki.info. На следующий день оно подтвердило эту информацию: «В среду 26 июня в Горках откроют памятный знак о пребывании Петра I в нашем городе. Событие будет частью празднования 75-летия освобождения Горецкого района от немецко-фашистских захватчиков. Правда, российский император и освободители от нацизма стоят по разные стороны баррикад».

Затем провинциальное издание удалило упоминание об установке памятной доски из им же опубликованной программы мероприятий. Однако к созданию негативного восприятия этого пункта программы подключились СМИ Белоруссии и Польши, обслуживающие белорусских русофобствующих националистов.

«Власти Горок хотят открыть памятный знак императору-оккупанту» — проинформировало 24 июня издание naviny.by. «В Горках увековечат память об императоре, который воевал с белорусами» — сообщил польский ресурс «Хартия'97». Сообщения аналогичного содержания опубликовало около десятка белорусских и польских изданий.

Сегодня, 24 июня польское «Еврорадио» опубликовало сообщение: «В Горках передумали ставить памятную доску Петру I». Приведён скриншот из социальных сетей, из которого следует, что зампред Могилёвского облисполкома Андрей Кунцевич опроверг ранее распространённую информацию об установке памятной доски: «Таких намерений у местных властей нет».