Москва, 24 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. 30 июня в летнем кинотеатре «КАРО Эрмитаж» в рамках «КАРО.Арт» состоится спецпоказ фильма «INTO_нация большой Одессы». Город-порт на Черном море послужил моделью современного мира, жители которого по различным причинам оставляют свои родные места и мигрируют в другие города и страны. Картина расскажет о культуре Одессы и ее особенностях, а также реальные истории людей, которые ее покинули. С 4 июля фильм выйдет в прокат в сети кинотеатров «КАРО».

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Побережье

На специальный показ приглашены создатели и герои фильма, среди которых писатель Михаил Жванецкий, композитор Владимир Мартынов, авторы и актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит и другие участники съемок, которые примут участие в обсуждении фильма.

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Михаил Жванецкий

Фильм был показан на девятнадцати фестивалях по всему миру, включая киносмотры в Париже, Берлине, Ереване, Гюмри, Бургасе, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Выборге, Сочи и других городах и странах. Среди наград картины: «Ключ открытий» в номинации «Лучший документальный фильм» на 4-м Московском Еврейском кинофестивале (Москва, 2018) и «Золотой Единорог» в номинации «Лучший документальный фильм» на третьей «Неделе российского кино» (Лондон, 2019).

Российская премьера картины режиссера Александра Бруньковского и продюсера Сусанны Альпериной состоялась в апреле 2018 года на 40-м юбилейном Московском международном кинофестивале (специально подготовлена прокатная версия картины, в которую добавлены эпизоды с участием Романа Карцева).

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Леонид Барац

Съемки проходили в Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Хайфе, Вене, Берлине, Париже и других городах мира.

Главный герой фильма — Одесса. Это город-порт, который специально создавался, как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Об этом городе написано множество рассказов и романов, песен и стихов, он стал героем многих кинолент. В Одессе жили и работали такие известные люди как Леонид Утесов, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель, Вера Холодная и многие другие. Город наполнен достопримечательностями, о которых ходят легенды: Потемкинская лестница, которую запечатлел Эйзенштейн в своем фильме «Броненосец Потемкин», Дерибасовская улица — ей одной посвящены многие произведения: от песен — легенд шансона до последнего фильма Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Все одесситы славятся своим искрометным юмором, который помогает им общаться и уживаться друг с другом. Об одесских шутках и одесском акценте ходят легенды.

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Одесса в тумане

Но есть парадокс — из этого города постоянно уезжают люди. Его любят, но оставляют — так же, как дети уезжают от родной матери, когда повзрослеют. Авторы фильма на примере Одессы захотели разобраться и понять, почему люди бегут из своих родных городов. Снимая одесситов в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах, они попытались найти ответ на этот вопрос.

Продюсер фильма Сусанна Альперина отмечает:

«Одессу долгое время по фильмам привыкли воспринимать как некий «лубок». И на эту мельницу много кто лил воду. Да, в ней все это есть, и особый язык, и вкусная еда, и нескончаемые шутки, причем в любое время, любую эпоху, в любом месте. Мы попытались показать город не только таким, не «гоп со смыком», но передать настроение, атмосферу, любовь и боль, которую чувствуют люди, разъехавшиеся по всему миру».

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Стрит-арт

«Одесса вообще не проектировалась для шуток, они стали необходимостью. Шутки — это карнавал боли, — говорит режиссер Александр Бруньковский, — Просто надо было найти общий язык, притереться друг к другу малой кровью и не подраться. А драться, естественно, хотелось — это первое, что приходило в голову сильным, предприимчивым людям, приехавшим из разных мест с разными привычками, образом жизни и религиями. Но именно это сделало город необычным — сотни национальностей на крошечном клочке земли у моря. И всем срочно хотелось счастья и благополучия, за которым они и приехали».

«Этот фильм нельзя назвать документальным, это — художественная картина, подлинная и настоящая. Кадр за кадром, план за планом, сцена за сценой зрителя затягивает в мир главного героя, героя по имени Одесса»(Эд Чумаков, продюсер).

«На 9-м Одесском международном кинофестивале картина «Into_нация большой Одессы» растрогала до слез не менее 500 человек. В фестивальном центре «Родина» было буквально паломничество на этот фильм. Никто не ожидал, что на документальную ленту соберется полный зал, даже не всех желающих удалось посалить. Режиссеру удалось сделать своеобразную оду Одессе, показать город, который стал пристанищем для людей разных национальностей и вероисповеданий и у которого есть свой особенный язык — язык юмора»(Ирэн Адлер, кинокритик).

«С 2013-го года и до сегодняшнего дня был пройден большой путь и снята нежная, тонкая картина о самых главных вещах. Важно, что показаны истории реальных людей, которые жили в Одессе. Например, история Марлена Хуциева про бельевую пуговицу в пирожке. Но самое главное в фильме — это интонация»(Светлана Хохрякова, кинокритик).

Цитата из к/ф «INTO_нация Большой Одессы» реж Александр Бруньковский. 2018. Россия, Украина Рисует на руке

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