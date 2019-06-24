Киев, 24 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Киеву не нужно инициировать встречу президентов Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, поскольку украинская сторона к ней не готова. Об этом 24 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нет, мы не готовы. Вы понимаете, какой соперник или оппонент, или визави ждет президента Зеленского? У президента вообще нет большинства в парламенте, у него нет Кабинета министров. Он один. У него даже министра иностранных дел нет такого, который бы представлял интересы Украины в разрезе курса Зеленского. Как встречаться? Встреча не готова», — сказала Верещук.

При этом она обвинила действующего министра иностранных дел Павла Климкина в создании информационного вброса, который сыграл против Зеленского. Так она прокомментировала слова Климкина о якобы будущей встрече Зеленского с Путиным.

«Министру иностранных дел Климкину не идёт заниматься такими вещами… В графике Зеленского тоже не предусмотрена встреча с Путиным. Почему министр иностранных дел Климкин заявил, что Зеленский 28−29 июня в Осаке (Япония), возможно, проведет встречи? Но информации об этом мы не видели на сайте президента… Что министр иностранных дел не знает, какой протокол встречи он готовит президенту Зеленскому? Знает. Для чего эти информационные вбросы? Теперь выглядит так, что якобы Путин не будет встречаться с Зеленским. Но об этом и не было разговора», — напомнила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча президента Зеленского и главы РФ Путина. По его словам, визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин стали «разведкой боем».

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — рассказал Климкин.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите «большой двадцатки» в Осаке в планах Путина нет встречи с Зеленским.