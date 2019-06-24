Москва, 24 июня, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Семь решений, позволяющих сократить риск угона автомобиля, назвали эксперты Роскачества. В их числе — наклейки и замок на рулевое колесо, говорится в сообщении пресс-службы организации.

DNA2Market Руль автомобиля

Эффективным способом защиты от угонов являются наклейки и аэрография. Автомобиль с особой приметой гарантированно снизит интерес злоумышленников, отмечают эксперты.

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Стоит установить противоугонную «метку» — небольшое устройство, принимающее и передающее сигналы в некотором диапазоне частот. Эффективны защиты на основе пин-кодов и замки типа мультилок на рулевое колесо или коробку передач.

«Лучшие сигнализации на данный момент — это спутниковые», — говорится в сообщении.

Миниатюрный приемник/передатчик устанавливается в автомобиль и держит связь через GPS с диспетчерским пунктом. Кроме того, можно спрятать в автомобиле GPS-маяк или запросить у производителя автомобиля сведения о защите от угона конкретной модели.

По данным МВД России, в 2018 году было украдено и угнано более 42 тыс. автомобилей.

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