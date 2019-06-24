Чита, 24 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. У жителей Забайкальского края, обратившихся на «прямую линию» с президентом, есть надежда, что проблемы, с которыми они обращались к Владимиру Путину, будут не только услышаны, но и решены. Как сообщает сегодня, 24 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, в ходе оперативного совещания с участием руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, проведённого в режиме видеоконференцсвязи, врио губернатора Александр Осипов отметил, что необходимо найти решения проблем, с которыми забайкальцы обратились к главе государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Известно, что ответственным за работу в этом направлении назначен исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства — руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев. Ему предстоит собрать подробную информацию по каждому случаю и организовать работу по решению проблем, которые поднимают забайкальцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на «прямую линию» с президентом, состоявшуюся 20 июня 2019 года, поступило более двух миллионов обращений и вопросов от жителей страны.

Известно, что из Забайкалья поступило как минимум три обращения. Так, мать ребёнка-инвалида в послании главе государства указала, что с 2017 года её семья не может дождаться внеочередного получения квартиры и что нуждается в помощи для прохождения ребенком реабилитации и обучения в специализированном учреждении. СКР уже проводит доследственную проверку по факту вероятного бездействия чиновников.

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О нищенском положении дел рассказала Владимиру Путину жительница села Савино Шилкинского района Забайкалья Ираида Бондарева. Женщина сожалеет, что в этом населённом пункте не осталось ни детского сада, ни школы.

«На сегодняшний день уровень жизни в селе очень низкий. Дети есть, но нет детского сада, школы. Для них не проводятся кружки. Каких мы вырастим защитников Родины?» — задаётся вопросом женщина.

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Также известно о казусе с видеообращением на «прямую линию», произошедшем с персоналом Красночикойской центральной районной больницы. Медработники, обеспокоенные возможным сокращением кадров из-за большой кредиторской задолженности учреждения, выстроились в слово SOS и записали просьбу помочь в решении проблемы при помощи квадрокоптера. Но правоохранители изъяли часть записей, ссылаясь на то, что у медиков не было разрешение на использование беспилотника в аэропорту.