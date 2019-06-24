Калуга, 24 июня, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В Калуге 23 июня состоялся День выпускника. В церемонии, которая в 2019 году получила название «Выпускной над Окой», принял участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Пресс-служба Городской думы города Калуги Вручение аттестата

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, более 1700 одиннадцатиклассников возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, после чего праздничное шествие двинулось по центральным улицам города до площади Старый торг, где был организован праздничный концерт. Калужане любят и ждут это мероприятие. Как и в прежние годы, посмотреть на выпускников собралось немало зрителей.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил аттестаты выпускникам городской средней школы №6 и пожелал выпускникам удачи во всех начинаниях.

«Дорогие ребята, вы — будущее нашего города, нашей страны! От всей души желаю вам счастья, уверенности в своих силах, успехов и удач! Для вас начинается новый этап жизни, полный надежд, стремлений, мечтаний! Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни — выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Желаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором!», — сказал Александр Иванов.

Приняли участие в мероприятии и школьники, приехавшие в Калугу из германского города-побратима Зуль. Руководитель немецкой делегации Биргит фон Нордхайм, которая в юности проходила практику в Калужском государственном педагогическом институте, рассказала, что город всем очень нравится и детям интересно знакомиться с Калугой. Она тепло поздравила калужских выпускников.

«Для меня это трогательный момент. Я очень рада, что имею возможность побывать на этом празднике. Дорогие выпускники, от всей делегации я поздравляю вас с этим праздником — днем окончания школы. Я желаю вам всего доброго, здоровья счастья успехов и любви», — сказала фрау Биргит фон Нордхайм.