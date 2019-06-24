Москва, 24 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В скором времени число отчётных документов в российских школах сократится до четырёх. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

«В школе должны остаться и останется четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник», — заявила Васильева.

Она отметила, что в рамках «цифровой образовательной среды» уже в 2019 году подготовлен исчерпывающий перечень документов, которые должны быть принесены в образовательное учреждение только один раз.

«Мы внесли эти рекомендации. Мы не будем делать отдельных поправок в закон. По согласованию, в частности с Минтрудом, мы будем вносить, изменив Трудовой кодекс, как уже закрепляющие эти четыре документа», — пояснила Васильева.