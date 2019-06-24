Москва, 24 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. 26 июня в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM
Бои на Халхин-Голе

С краткими сообщениями выступят:

  • Колеров Модест Алексеевич — к. и. н, главный редактор ИА REGNUM;
  • Кошкин Анатолий Аркадьевич — д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Демурин Михаил Васильевич — дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Жамсрангийн Урангуа — д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор);
  • Мунхцэцэг Буян-Эрдэнэ — корреспондент ИА REGNUM;
  • Олег Рудольфович Айрапетов — к. и. н, доцент МГУ;
  • Колпакиди Александр Иванович — историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»;
  • Смирнов Андрей Анатольевич — к. и. н, доцент МАИ;
  • Назаров Олег Геннадьевич — д. и. н, обозреватель журнала «Историк»;
  • Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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