Москва, 24 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. 26 июня в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бои на Халхин-Голе

С краткими сообщениями выступят:

Колеров Модест Алексеевич — к. и. н, главный редактор ИА REGNUM;

— к. и. н, главный редактор ИА Кошкин Анатолий Аркадьевич — д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;

— д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА Демурин Михаил Васильевич — дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM;

— дипломат, публицист, политический обозреватель ИА Жамсрангийн Урангуа — д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор);

— д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор); Мунхцэцэг Буян-Эрдэнэ — корреспондент ИА REGNUM;

— корреспондент ИА Олег Рудольфович Айрапетов — к. и. н, доцент МГУ;

— к. и. н, доцент МГУ; Колпакиди Александр Иванович — историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»;

— историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»; Смирнов Андрей Анатольевич — к. и. н, доцент МАИ;

— к. и. н, доцент МАИ; Назаров Олег Геннадьевич — д. и. н, обозреватель журнала «Историк»;

— д. и. н, обозреватель журнала «Историк»; Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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