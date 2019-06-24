Туркестан, Казахстан, 24 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В первую городскую больницу Чимкента доставлены первые пострадавшие в результате взрыва на складе в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана, сообщает 24 июня издание Otyrar. kz со ссылкой на главного врача больницы Абылай Донбая.

Взрыв

По его словам, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся трое потерпевших. Всего в больницу доставлено около 10 человек. Донбай добавил, что больница готова принимать пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны, министру внутренних дел и главе Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в Арыси.

Позднее в АО «Пассажирские перевозки» сообщили о задержке движения пассажирских поездов на участке Чимкент — Арысь — Тимур. Спасатели организовали эвакуацию местных жителей — 56 автобусов было направлено в сельский округ Мунтайтас в 50 км от города. В Чимкенте развернуто около 15 эвакуационных пунктов.