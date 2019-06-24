Сухобузимский район, Красноярский край, 24 июня, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в Главном следственном управлении СКР по краю.

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Сообщение о том, что в детском оздоровительном лагере в посёлке Борск Сухобузимского района у 12 детей выявлены признаки пищевого отравления, поступило в следственные органы 23 июня. Трое детей госпитализированы в медицинское учреждение.

По предварительным данным, несколько детей почувствовали себя плохо 23 июня через непродолжительное время после ужина. У них появились признаки пищевого отравления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Свердловской области более тридцати посетителей детского оздоровительного лагеря в городе Кушве попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. По факту массового заболевания было возбуждено уголовное дело.

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