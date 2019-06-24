Правобережный район, Северная Осетия, 24 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии состоялось открытие памятника первой осетинской летчице Илите Дауровой. Монумент установлен в ее родном селении Фарн в Правобережном районе. Рядом с ним заложили аллею.

Gov.ru Памятник Герою Советского Союза, летчице Илите Дауровой

В торжественной церемонии, приуроченной к столетию национальной героини и ко Дню памяти и скорби, принял участие председатель правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев, родные прославленной летчицы, жители республики.

Илита Даурова ушла на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Став летчиком-истребителем Черноморского флота СССР, участвовала в боях за Севастополь и Кавказ.

«О ее героизме до сих пор слагают легенды, и даже враги, знавшие ее под прозвищем «Дика», относились к ней со всем почетом и уважением, которого заслуживала истинная «королева европейского неба», — рассказали в пресс-службе Правобережного района.

Памятник летчице Илите Дауровой, отлитый из бронзы, — глубокая благодарность однофамильца, предпринимателя Виталия Даурова. Автором монумента стал скульптор, член Союза художников Северной Осетии Ибрагим Хаев.

В День памяти и скорби в Северной Осетии также состоялась патриотическая акция «Горсть памяти». На мемориальном комплексе «Барбашово поле» собрались представители органов власти республики, родственники захороненных здесь участников Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, военнослужащие 58-й армии, участники движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы».

В Северной Осетии была собрана земля со 112 захоронений защитников Родины в годы войны. Ее поместили в солдатские кисеты. С воинскими почестями гильзы от снарядов с землей будут установлены на территории Главного храма Вооруженных Сил России в Москве.