Калуга, 24 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Энергетики «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» активно восстанавливают электроснабжение потребителей ряде районов Калужской области, которое накануне было прервано мощным атмосферными фронтом. Гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 18 м/с спровоцировали локальные отключения электроэнергии, сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Так, в Калужской области 24 июня ещё продолжают оставаться отключенными четыре воздушных линии электропередачи 6−10 кВт. Нарушено электроснабжение 56 населенных пунктов с населением около 1500 человек.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, в связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.

«В усиленном режиме осуществляется контроль функционирования энергосистемы. К оперативному реагированию готовы 155 бригад в количестве 776 человек и 212 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении Калугаэнерго находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — сказала Наталья Копоня.

На заседании областного правительства глава региона Анатолий Артамонов предупредил руководителей муниципалитетов, что синоптики вновь прогнозируют значительное ухудшение погодных условий на территории области 28 июня. Это может повлечь за собой новые массовые перебои с электричеством.