Токио, 24 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20). Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

О поездке Зеленского в Осаку ранее заявил глава украинского МИД Павел Климкин. В интервью украинскому «Пятому каналу» он сообщил, что в японском городе Зеленский встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит», — цитирует ТАСС сообщение японского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что в рамках G20 встреча глав России и Украины не планируется. Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28 и 29 июня.

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