Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Решение о изменении статуса Переславля-Залесского в Ярославской области еще не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Duma.yar.ru Алексей Константинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вступления в силу поправок в закон о местном самоуправлении, Переславль перестал соответствовать статусу городского округа. Об этом сообщили представители регионального управления Минюста. Статус муниципальных образований определяется региональным законом, который принимает Ярославская областная дума. По словам Константинова, пока депутаты спешить не намерены.

«Прежде всего, стоит отметить, что вопрос пока остается открытым. Соответствует ли уточненным критериям городского округа Переславль-Залесский или нет, еще будет определяться. Нынешние критерии описаны в федеральном законе, они прозрачны и понятны (не менее 2/3 населения должно проживать в городах, территория сельских поселений не может более чем в два раза превышать площадь территорий городов и т.д.). Кроме того, несмотря на то, что закон принят и вступил в силу, это не значит, что Переславль-Залесский или любой другой городской округ уже завтра может поменять свой статус. Предусмотрен переходный период, и он достаточно длительный. Городские округа, которые не соответствуют уточненным требованиям, должны быть преобразованы в муниципальные округа до 2025 года», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Спикер регионального законодательного собрания считает, что у жителей Переславля нет поводов для беспокойства. Даже если статус муниципального образования изменится, на жизнь переславцев это не повлияет.

«Ну и самое главное, статус населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, не меняется. Например, при преобразовании городского округа в муниципальный округ, сам город Переславль-Залесский не потеряет статус города. Переславль-Залесский останется городом в составе муниципального округа. Для жителей также будет все, как прежде. Они останутся городскими жителями», — считает Алексей Константинов.