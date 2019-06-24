Абакан, 24 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Хакасии — председателя правительства республики Андрей Асочаков с 24 июня находится в отпуске с последующим увольнением. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.

stevepb Отставка

По его словам, Асочаков уходит в отставку по состоянию здоровья:

«Его обязанности распределены между остальными заместителями главы. Кто займет место первого заместителя в перспективе, в настоящий момент пресс-службе неизвестно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов является коммунист Валентин Коновалов. Вступив в должность в ноябре 2018 года, он назначил на должность первого заместителя главы Хакасии Андрея Асочакова. До этого назначения Асочаков являлся депутатом Верховного совета (парламента) Хакасии, состоящим во фракции «Единая Россия». Однако при этом членом партии он не являлся.

Справка: Андрей Асочаков родился 6 сентября 1955 года в селе Апчинаево Аскизского района Хакасии.

«Историк, экономист, мастер делового администрирования. Кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ по социально-экономической истории России», — говорится об Асочакове на официальном сайте правительства Хакасии.

Окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического института. С 1982 по 1986 год был первым секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ. Являлся депутатом Верховного совета Хакасии первого и второго созывов. В 1994—1996 годах избирался депутатом Совета Федерации Федерального Собрания России. С 1997 года работал в банковой сфере. С 2004 по 2011 год был первым заместителем генерального директора КБ «Акцепт» (г. Новосибирск). С ноября 2011 года — гендиректор АО «Молоко» (г. Минусинск, Красноярский край). 9 сентября 2018 года был избран депутатом Верховного совета Хакасии седьмого созыва.