Владивосток, 24 июня, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Решением Приморского краевого суда фактически оправдан молодой мужчина, который летом 2017 года в городе Большой Камень у придорожного кафе хладнокровно расстрелял трёх человек, после чего длительное время скрывался от следствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

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В результате стрельбы один человек был убит, ещё двое, в том числе девушка, были ранены. Тогда эта весть всколыхнула весь Большой Камень, в котором и без того сложная обстановка с криминализацией молодёжи, которую в свои ряды настойчиво вовлекает движение АУЕ, патронируемое местными криминальными кланами. После этого молодой человек скрылся от следствия и длительное время находился на нелегальном положении, проживая в удалённых районах Приморья. Однако впоследствии сдался властям.

Источники в правоохранительных органах Большого Камня рассказали, что молодой человек, обвиняемый в убийстве, пользовался дорогостоящими адвокатами, плата за услуги которых несоразмерна с уровнем его доходов.

«Мы же понимаем, что после благополучного для него исхода дела ряды АУЕ будут пополняться буквально стройными рядами», — рассказал источник.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт, признав молодого человека виновным в смерти одного и причинении травм различной степени тяжести ещё двоим потерпевшим.

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Судья, вынося приговор, переквалифицировал дело с убийства и нанесения тяжких телесных повреждений на убийство по неосторожности и нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности, а статью за нанесение лёгких телесных повреждений вообще вывел за рамки уголовного дела на основании «отсутствия состава преступления». В мотивировочной части судья указал, что обвиняемый, открывая по потерпевшим огонь из карабина «Сайга-12», якобы предполагал, что оружие заряжено травматическими патронами, и он хотел только напугать потерпевших. По мнению судьи, у преступника не было умысла на убийство. В итоге убийца получил наказание, не связанное с реальным лишением свободы: суд приговорил его к 1 году 10 месяцам ограничения свободы, но с учётом уже отбытого лишения свободы за период следствия, из расчёта один день лишения свободы к двум дням ограничения свободы, наказание засчитано отбытым, и он вышел на свободу прямо из здания суда.

«Оружие — это особо опасный предмет, который всегда нужно считать заряженным и готовым к применению. Это аксиома для любого владельца оружия. В данной ситуации, как мне кажется, кто-то лукавит, так как любой владелец оружия всегда знает, чем оно заряжено, и совершенно точно представляет себе последствия его применения. Ссылки на то, что преступник якобы там считал, что в «Сайге» находятся травматические патроны, и это якобы снимает с него ответственность, также несостоятельны, так как выстрел он произвёл в голову потерпевшего, что категорически запрещено «законом об оружии», а в паспорте травматического оружия прямо прописан запрет на стрельбу в голову. Я считаю, что, стреляя в голову своим жертвам, преступник совершенно точно представлял себе результат стрельбы», — считает КМС по практической стрельбе Алексей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приморском посёлке Посьет среди бела дня вооруженные бандиты разгромили катерную базу, находящуюся в сотне метров от расположения пограничного отряда ФСБ. В результате бандитского нападения один человек был доставлен в медучреждение с огнестрельными ранениями в критическом состоянии. Это не первый случай бандитских разборок, чинимых этническими криминальными группировками, со стрельбой в Приморье за последний месяц. Недавно разборка со стрельбой произошла в посёлке Славянка буквально в центре населённого пункта.