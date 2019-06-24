Якутск, 24 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Якутии остро стоят проблемы плачевного состояния нескольких аэропортов, высоких цен на перелёты по республике, укороченной из-за ремонта взлётно-посадочной полосы воздушных ворот Якутска и нехватки пилотов для управления самолётами. Об этом на заседании Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ заявил заместитель председателя парламента республики Виктор Губарев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа. Темой выступления вице-спикера стала внутрирегиональная доступность авиасообщения на арктической территории субъектов ДФО.

oakman Взлетная полоса

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Виктор Губарев констатировал, что Якутия остаётся одним из самых транспортно изолированных и труднодоступных регионов, и это негативно сказывается на экономике республики.

«При большой удалённости Якутии от других регионов и внутри республики (расстояния сопоставимы с межрегиональными маршрутами) воздушный транспорт является единственным безальтернативным средством передвижения граждан. В свою очередь, высокие аэропортовые ставки при малой интенсивности полётов, связанной с низкой численностью населения, повышенной стоимостью авиакеросина, связанной со сложной транспортной схемой доставки топлива, обуславливают высокую стоимость авиабилетов», — отметил Виктор Губарев.

По его словам, предпринимаемые на республиканском уровне меры по субсидированию региональных авиаперевозок обеспечивают мобильность населения лишь на минимальном уровне, а потому необходимо выделение финансирования на эти цели из федерального бюджета. Тем не менее, несмотря на неоднократные обращения в федцентр от правительства республики, эта проблема остаётся нерешённой, подчеркнул вице-спикер Госсобрания региона. Он считает, что из федерального бюджета субсидирование должны софинансировать в соотношении 70% к 30%, которые будет перечислять на эти цели бюджет Якутии.

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Второй проблемой зампредседателя Ил Тумэн назвал необходимость реконструкции аэропортов республики.

«Самая обширная по географии в стране аэропортовая сеть республики, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками, находится в критическом состоянии, — констатировал Виктор Губарев. — Только 9 аэропортов имеют искусственное покрытие взлетно-посадочных полос (в Алдане, Вилюйске, Мирном, Нерюнгри, Полярном, Талакане, Тикси, Магане, Якутске). Износ основных фондов составляет 80%».

Вице-спикер Госсобрания региона уверен, что несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры фактически приведёт к транспортной изоляции отдалённых арктических районов Якутии, где отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрена реконструкция 16 аэропортов, в этот список Виктор Губарев считает нужным включить воздушные ворота города Ленска, посёлков Зырянка и Саскылах. Кроме того, в аэропортах республики необходимо произвести замену порядка 80% имеющегося оборудования, что возможно только при выделении дополнительного финансирования.

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Ещё одной проблемой депутат назвал реконструкцию взлётно-посадочной полосы в Якутске. Работы будут вестись до 2020 года, и до их завершения аэропорту потребуется дополнительное финансирование, потому что будет прилетать больше самолётов меньшей вместимости: установлены ограничения по массе прилетающих в Якутск воздушных судов.

«При этом необходимо осуществить перевозку 181 250 пассажиров в период с мая по сентябрь 2020 года, в среднем по 1088 пассажиров в сутки. Данные мероприятия влекут за собой дополнительные расходы авиапредприятий и, как следствие, повышение тарифов на перевозку пассажиров по магистральным маршрутам», — сказал Виктор Губарев, предложив разработать и реализовать механизм возмещения расходов авиапредприятиям, обеспечивающим полёты в период плановой реконструкции ВПП аэропорта Якутска.

Вице-спикер также заострил внимание на кадровом обеспечении лётного состава, так как пилотов вертолётов становится всё меньше, а потребности авиакомпаний Якутии в пилотах велики. Виктор Губарев считает необходимым увеличить финансирование Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации — единственного учебного заведения, которое готовит пилотов вертолётов. Деньги колледжу нужны на продление лётной годности воздушных судов, зарплаты инструкторам и квоты для поступающих.

Как сообщало ИА REGNUM, семнадцатилетний житель Якутии Матвей Щур отправил на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным видеовопрос, в котором поинтересовался, почему авиаперелёты из одного населённого пункта республики в другой стоят так дорого. Молодой человек попросил президента лично разобраться с этой проблемой и проконтролировать её решение.