Москва, 24 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Пять несовершеннолетних жителей Чечни удалось вывезти из Сирию в Россию. Родители детей выехали из Чечни в зону военных действий и погибли. Сироты оказались в лагере беженцев. Их возвращение в Россию стало возможным после вмешательства в ситуацию главы Чечни Рамзана Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В аэропорту Внуково приземлился самолет, который доставил вывезенных в воскресенье из Сирии пятерых несовершеннолетних детей. Это — Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша У. Самой младшей исполнилось два года. Родители детей погибли», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По словам Кадырова, после обращения к нему родственников детей, проживающих в Надтеречном районе Чечни, была создана специальная группа, в которую вошли заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, начальник УВД Грозного Хасмагомед Кадыров. Большую помощь им оказали Евдокия Москвина,Хеда Саратова и другие, отметил глава Чечни.

«Выполнен гигантский объём работы. Тяжелыми усилиями удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. В результате принятых мер нам удалось решить все организационно-правовые вопросы и вернуть детей в Россию», — рассказал глава Чечни.

Рассказывая об этом событии, он отметил также, что «тысячи раз просил не поддаваться пропаганде Иблисского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не выезжать на Ближний Восток, не губить свои жизни и жизни детей», но «не все услышали голос разума». Кадыров, подчеркнув, что «нет вины малышей в случившемся», напомнил, что с лета 2017 года из Сирии и Ирака удалось вывезти 158 российских граждан и жителей стран СНГ, в том числе 137 детей и 21 женщину.

Среди них 47 жителей Чечни, остальные — уроженцы Дагестана, Ингушетии, Тверской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Волгоградской областей, Москвы, Нижневартовска, Владивостока, Башкортостана, Казахстана, Узбекистана.