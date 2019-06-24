Барнаул, 24 июня, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук и алтайский общественник Константин Емешин сомневается в достоверности рейтинга самых зависимых от наркотиков регионов России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные «Трезвой России» о том, что самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия, он пояснил:

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

«Вряд ли могу дать комментарий на эту тему, так как речь, скорее всего, идёт не о медицинских аспектах, а о некоторых особенностях логистики трафика наркотиков и особенностях регионов, службы которых стараются корректировать статистику. Причем в каждом регионе стараются по-разному приукрашивать ситуацию».

Напомним, ранее организация «Трезвая Россия» подготовила новый ежегодный «Антинаркотический рейтинг регионов». В качестве критериев оценки авторы исследования использовали официальную статистику Росстата, Минздрава, МВД. В том числе анализировалось число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами. Согласно данным общественников, в тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Своим исследованием авторы демонстрируют необходимость качественных реформ в антинаркотической деятельности государства, сказано в документе, который уже направлен в российское правительство, Совет Федерации и администрации субъектов.