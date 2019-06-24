Екатеринбург, 24 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Свердловские наркологи никак не могут побороть наркотрафик, проходящий через интернет. Об этом заявил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Мы никак не можем подступиться к распространению наркотиков через сайты, с использованием криптовалют», — сказал Олег Забродин.

Однако в полиции не поддержали пессимистичный тон Забродина. По словам врио замглавы управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД, подполковника Андрея Мильчакова, полицейские уже давно блокируют наркосайты с помощью Роскомнадзора.

Напомним, ранее деятельность екатеринбургских наркополицейских раскритиковала прокурор города Светлана Кузнецова. По мнению Кузнецовой, в 2018 году борьба велась «несистематически» и «нестабильно».