Вашингтон, 24 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов могут ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Отмечается, что американские чиновники не хотят, чтобы маршрутизаторы и коммутаторы изготавливались в Китае. Однако разговоры о запрете находятся на ранней и неформальной стадии.

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Как сообщало ИА REGNUM, технология 5G обеспечивает большую пропускную способность, чем технология 4G. Наряду с другими возможностями, она позволит увеличить доступность широкополосной мобильной связи и даст возможность использовать режимы device-to-device.

Напомним, в середине мая США ввели санкции против Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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