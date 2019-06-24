Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области после присоединения к городскому округу Переславль сельских поселений Переславского района администрация отказывается от обязательств упраздненных органов власти. Об этом стало известно из обращения одного из заявителей, пришедших на прием к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину 19 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Одна из заявительниц представила ответ администрации Переславля-Залесского на вопрос о том, когда будет исполнено решение суда, обязывавшее администрацию Пригородного сельского поселения обустроить дорогу в Никитской слободе по улице Родниковая. Деньги на исполнение этого решения были заложены в бюджет Пригородного сельского поселения на 2018 год. Ответ за подписью замглавы Переславля Жанны Петровой гласит:

«Замена ответчика по делу в порядке процессуального правопреемства не производилась, в связи с чем администрация городского округа города Переславля-Залесского не является должником, обязанным исполнить решение суда».

Таким образом, судя под данному ответу, администрация городского округа Переславля-Залесского отказывается быть правопреемником ликвидированного и присоединенного к Переславлю Пригородного сельского поселения, что прямо противоречит статье 5 закона об объединении Нагорьевского, Рязанцевского и Пригородного сельских поселений с городским округом городом Переславлем-Залесским. Эта статья гласит:

«Органы местного самоуправления городского округа Переславль-Залесский являются правопреемниками органов местного самоуправления сельских поселений и Переславского муниципального района.»

В своем обращении к уполномоченному жительница Никитской слободы задала вопрос, что делать в ситуации, когда весь многолетний путь обращений, завершившийся решением суда в пользу граждан-собственников участков в Никитской слободе, оказался бессмысленным. Сергей Бабуркин обещал разобраться в проблеме.