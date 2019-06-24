Белград, 24 июня, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Сильнейший ливень вызвал хаос на дорогах в столице Сербии вечером 23 июня, пишет газета Heute.

Густав Кайботт. Дождь. 1875

По последним данным, за час в Белграде выпала почти месячная норма осадков. На некоторых улицах уровень воды поднялся до окон легковых автомобилей. Из-за наводнения в городе перестали ходить трамваи, прекратилось движение по главной магистрали города. Сотни автомобилей не смогли въехать в Белград — людям не удалось вернуться из поездок за город. Пожарная команда спасла из затопленных зданий 12 человек.

Отмечается, что ливень не помешал провести финальный матч Мировой лиги по водному поло среди мужчин. Команда Сербии одержала победу над сборной Хорватии со счетом 12:11.