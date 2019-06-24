Москва, 24 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Родителям школьников не стоит паниковать из-за планируемого сокращения числа бюджетных мест в российских вузах, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что к 2024 году количество абитуриентов, имеющих возможность получить высшее образование бесплатно, должно сократиться на 17%, он пояснил:

Заболотский Николай. За учебой. 1951

«Я полагаю, что тотального дефицита бюджетных мест в российских вузах не будет. Родителям школьников паниковать не из-за чего. Речь идёт о плавном изменении государственной политики в сфере высшего образования. А именно: отсечении от процесса маленьких региональных вузов (им сократят или вовсе отрубят бюджетные места) и усилении акцента на колледжах. И то и другое мы наблюдаем уже сегодня. По статистике, количество родителей, мечтающих, чтобы их дети получили заветный диплом о высшем образовании, причем хоть где, снижается.

Популярность прагматичного среднего специального наоборот, растет. Региональные вузы будут получать статус филиалов или вовсе исчезать. Один регион — один университет (плюс педагогический, плюс технический, плюс медицинский вузы, и то не везде), такова будущая модель. Ну и, конечно, будет по-прежнему в силе «столичный пылесос» — абитуриентов с мест будут забирать московские и питерские вузы, у них с местами и было, и остаётся все в порядке».

Напомним, о том, что к 2024 году в России планируется сократить количество абитуриентов вузов, имеющих возможность получить высшее образование бесплатно, сообщили «Известия» со ссылкой на правительственный доклад «О политике в сфере образования». Согласно этим данным, через пять лет поступить на бюджетные места смогут 432,4 тысячи абитуриентов, что на 17% меньше, чем в 2019 году.