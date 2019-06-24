Махачкала, 24 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Беспрецедентная для Дагестана закупка карет скорой помощи планируется в 2019 году. В республику поступит 108 единиц спецтранспорта. Об этом на VI межрегиональной выставке «Медицина и здоровье» в Махачкале заявил министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе ведомства.

Dtpin.ru Скорая помощь

Напомним, ранее власти Дагестана заявляли, что в 2019 году республика благодаря средствам из регионального бюджета закупит 70 новых автомобилей скорой помощи. Отмечалось, что из казны для этого будет выделено 258 млн рублей.

«В текущем году будут закуплены, как приятно мне это говорить, за счёт средств республиканского бюджета, 70 автомобилей скорой помощи. Спасибо большое тем, кто платил налоги», — сказал 20 марта глава Дагестана Владимир Васильев в ходе своего послания парламенту.

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Джамалудин Гаджиибрагимов пояснил, что в целях экономии было решено приобрести отдельными лотами транспорт и медицинское оборудование для его оснащения. В результате этого, по словам министра, удалось сэкономить немало денег, на которые можно будет купить ещё 38 карет скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Дагестан получил 24 новые кареты скорой медпомощи. Весь транспорт был куплен за счет средств из федерального бюджета по распоряжениям правительства России от 5 сентября и от 27 октября. В общей сложности для субъектов страны было закуплено почти 1,7 тыс. автомобилей скорой помощи.

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