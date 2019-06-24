Энергодар, Украина, 24 июня, 2019, 08:59 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС началось строительство 1,3 тыс. железобетонных контейнеров, в которых будут храниться радиоактивные отходы, сообщили 21 июня в пресс-службе электростанции.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время вместимость хранилищ, которые были предусмотрены проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90 процентов», — рассказал заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергей Пихтин.

Он отметил, что на территории станции ещё в 80-х годах прошлого века было предусмотрено место для расширения существующего хранилища отходов.

По его словам, строители начали устанавливать сваи, в следующем году возведут стены, объект планируют сдать в 2021 году. Хранилище будет состоять из 1,3 тыс. контейнеров, общей вместимостью 5,2 тыс. контейнеров с отходами.

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