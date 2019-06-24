Москва, 24 июня, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Госдуме нашли формулу, позволяющую не сокращать число бюджетных мест в России к 2024 году, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования. В документе указывается, что в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах», — написал глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ, поэтому и цифру 800 нужно увеличить, указал парламентарий.

«Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше», — заверил он.