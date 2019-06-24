Улан-Удэ, 24 июня, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В Бурятии вновь пытаются организовать борьбу против компании из Китая, планирующей заготовку леса. В сети появилась петиция, в которой автор от имени жителей Хоринского района выступила против сдачи леса в аренду и вырубки «в подобных масштабах».

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Обращение адресовано главе республики Алексею Цыденову, президенту России Владимиру Путину и в Минприроды России. В качестве довода автор называет Хоринский район исторической «колыбелью» бурятского народа.

«Делегация из представителей 11 хоринских родов в 1702 году направилась к Петру I, чтобы довести непосредственно до царя проблемы и чаяния хоринских бурят. Давайте же и мы, как наши предки, сообща донесем до власти нынешнюю проблему, которая встала перед хоринским народом», — пишет создатель петиции.

Она призвала предотвратить вырубку леса в лесничествах Хоринского района, поскольку, по её мнению, эти планы противоречат программе охраны и защиты Байкала.

«Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами», — пишет автор.

Петицию на данный момент подписали около 2,4 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «МТК-Дженькей» должна инвестировать около 700 млн рублей в создание в Бурятии лесоперерабатывающего комплекса. Как заявил глава Бурятии, только после этого она получит доступ в лес. Он также отметил, что в соглашении отдельно прописаны условия стопроцентного лесовосстановления, а все работники получают «белую» зарплату.

«Если есть желание или сомнения, можно ввести комитет общественного контроля, который может каждый день или с любой другой удобной периодичностью контролировать, как ведется работа — по правилам или нет, есть лесовосстановление или нет», — отметил Алексей Цыденов.

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