Пекин, 24 июня, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Неформальная встреча глав государств БРИКС пройдет на полях саммита G20 в Осаке при участии председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь в ходе пресс-конференции 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Он отметил, что подобные встречи на полях саммита «Большой двадцатки» стали хорошей традицией для лидеров России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. Страны БРИКС являются развивающимися рынками, которые играют важную роль в международных отношениях, добавил дипломат.

Чжан Цзюнь пояснил, что на встрече в Осаке лидеры обсудят, в частности, укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и совместное противостояние протекционизму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об участии главы КНР в трехсторонней встрече с участием глав России и Индии в кулуарах саммита G20 в Осаке. Мероприятие пройдет с 28 по 29 июня.