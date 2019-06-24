Челябинск, 24 июня, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Предложение уйти в отставку мэру Челябинка Владимиру Елистратову озвучил врио губернатора области Алексей Текслер. Об этом временный глава региона заявил 24 июня представителям СМИ.

RustamValeev Администрация Челябинска

«Это действительно было моё предложение Владимиру Алексеевичу. Я считаю, что назрели изменения, и такие изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей города к главе города», — сказал Текслер.

Также он отметил, что по всем направлениям необходимы быстрые и качественные решения. Кроме того, чиновник добавил, что Елистратов был человеком из прежней команды и администрацию Челябинска нужно перезагрузить, чтобы обеспечить решение насущных проблем города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня городская дума отправила Елистратова в отставку. Тем самым было удовлетворено заявление мэра.

Врио главы города назначена Наталья Котова — первый заместитель мэра. Её кандидатуру порекомендовал депутатам лично Текслер. По его словам, те направления, которые возглавляет Котова, в городе наиболее эффективны.