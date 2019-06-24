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Сотни гектаров леса горят в Красноярском крае

Происшествия

Зарегистрировано 20 лесных пожаров

Сотни гектаров леса горят в Красноярском крае
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент). 1910

Красноярск, 24 июня 2019, 08:30 — REGNUM  В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 24 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров в шести районах на общей площади 645 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне, угрозы населённым пунктам нет.

Локализовано восемь пожаров. В тушении принимают участие более 300 человек с использованием 23 единиц техники.

За прошедшие выходные (22−23 июня) потушили 19 лесных пожаров на общей площади 145 га в девяти районах. Возгорания ликвидировали более 740 человек, более 80 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли более 20 воздушных судов. Предварительные причины пожаров — грозы и действия местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Красноярском крае пожары уничтожили 1,6 млн гектаров леса. Размер ущерба лесному фонду превысил 4 млрд рублей.

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Лесные пожары — 2019
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