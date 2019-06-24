Париж, 24 июня, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Согласно опросу института общественного мнения Франции (Ifop), популярность президента страны Эммануэля Макрона в июне осталось стабильной по сравнению с маем, на уровне 30%, как и у премьер-министра Эдуарда Филиппа (34%), сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По данным исследования, 67% жителей Франции по-прежнему недовольны действиями президента страны, а 61% — действиями главы правительства.

Известно, что более высокие оценки главе государства дали менеджеры и представители высококвалифицированных профессий (40%), а также торговцы, ремесленники и предприниматели (38%). Самые низкие оценки — у рабочих (19%) и представителей профессий средней квалификации (26%).

Как сообщало ИА REGNUM, популярность Эммануэля Макрона была самой низкой в декабре 2018 года (23%), в разгар кризиса «желтых жилетов». Рейтинг главы государства начал восстанавливаться в январе 2019 года (27%) и с тех пор медленно продолжает эту тенденцию: 28% — в феврале, 29% — в марте и апреле, 30% — в мае и июне.

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