Благовещенск, 24 июня, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Два человека из приамурского посёлка Каникурган были доставлены в областную больницу после поражения молнией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молнии

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Случай произошёл утром в посёлке Каникурган Благовещенского района. По счастливой случайности рядом с пострадавшими оказалась машина скорой помощи сельской врачебной амбулатории, на которой мужчины, получившие электрические ожоги, были незамедлительно доставлены в областную больницу. Первая помощь им была оказана ещё в пути, сообщает агентство АСН-24,

По заявлению областного минздрава, в настоящее время пострадавшие в средней степени тяжести находятся в областной больнице и получают все необходимые виды медицинской помощи.

Специалисты отмечают, что случаи поражения людей ударом молнии не так уж редки, однако нет никаких оснований считать, что разговор по телефону во время грозы увеличивает вероятность поражения молнией.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое мужчин погибли от удара молнии на Украине. Сельчане пасли скот неподалёку от своего села, когда началась гроза и одна из молний ударила в землю рядом с ними. Сообщалось также о случае смерти мужчины от удара молнии во время его купания в море неподалёку от Туапсе, а также гибели от молнии беременной женщины в городе Шахты Ростовской области.