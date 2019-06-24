Челябинск, 24 июня, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Врио главы Челябинска назначена первый заместитель мэра Наталья Котова. Такое решение 24 июня приняли депутаты городской думы.

Цитата из видео «Наталья Котова о нарушениях при уборке снега в Челябинске» (Гранада пресс) Наталья Котова

Оказать ей высокое доверие народных избранников призвал врио губернатора области Алексей Текслер. Он высоко оценил её работу на имеющейся должности.

«Те направления, за которые она отвечает в городе, наиболее эффективны», — сказал временный руководитель Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавлявший город с ноября Владимир Елистратов подал в отставку. Поводом для этого стала позиция Текслера. Ранее врио губернатора неоднократно критиковал городские власти за состояние Челябинска.