Челябинск, 24 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Глава Челябинска Владимир Елистратов отправлен в отставку. Такое решение утром 24 июня приняли депутаты городской думы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

В своём выступлении перед депутатами гордумы Елистратов заявил, что написал заявление, опираясь на мнение врио губернатора Алексея Текслера. Сам Текслер в своём выступлении порекомендовал назначить врио мэра Наталью Котову, которая является первым заместителем главы города.

Ранее Елистратов написал заявление об уходе по собственному желанию. Оно было согласовано с Теслером. Ушедший в отставку чиновник возглавлял город с ноября.