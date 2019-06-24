Дакка, 24 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Бангладеш погибли пять человек и пострадали 100 человек. Об этом сообщает издание Daily Star.

U.S. National Transportation Safety Board Сошедший с рельсов поезд

Авария произошла на мосту в области Маулвибазар. Один из вагонов поезда сошел с рельсов и упал в канал. Сообщается, что поезд следовал из Силхета в столицу Дакку.

На месте ЧП работают 13 пожарных машин. Все пострадавшие госпитализированы.