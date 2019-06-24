Челябинск, 24 июня, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.

Отставка

Мэр уходит по собственному желанию. Уволить себя он просит с 24 июня.

Решение о том, отправлять его в отставку или нет, примет городская дума. Заседание представительного органа пройдёт в ближайшее время.

Напомним, Елистратов стал врио мэра в ноябре 2018 года. А 26 февраля 2019-го назначен полноправным главой города.