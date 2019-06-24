Монреаль, Канада, 24 июня, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Спортсмены из Казахстана Дархан Асадилов и Сабина Захарова завоевали золото на турнире премьер-лиги «А» по карате в весовых категориях 60 и 55 кг соответственно, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Claus Michelfelder Каратэ

По итогам соревнований каратисты из Казахстана завоевали семь медалей. Пять казахстанских спортсменов завоевали бронзу: Еркинбек Байтуреева (до 60 кг), Софья Берульцева (свыше 68 кг), Дидар Амирали, Ермек Айназаров (свыше 75 кг) и Игорь Чехмарев (до 84 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 мая в Атырау прошла спартакиада Казахстана по карате. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 12 регионов республики.