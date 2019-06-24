Нацпроект «Культура» сделает доступным кино для забайкальцев
Чита, 24 июня, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Из российского Фонда кино выделено порядка 5 миллионов рублей на создание трёх кинотеатров в забайкальских населённых пунктах: селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, с их появлением более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино.
Как пояснила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова, пятикратное увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры является одним из показателей национального проекта «Культура». Для его выполнения до 2024 года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов.
По словам Татьяны Цымпиловой, помимо этого, будет организована трансляция региональных мероприятий на федеральном портале «Культура.РФ».
Как уже сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» поможет оборудовать 3D-кинотеатр и в райцентре Моя (Республика Алтай). На эти цели выделено 4 998 тысяч рублей.