Благовещенск, 24 июня, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Правительство Приамурья в пятый раз за последние полгода объявило конкурс на проведение работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы и сооружений местного аэропорта «Игнатьево», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремеш Аэропорт «Игнатьево»

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Ранее объявлявшиеся конкурсы на реконструкцию аэропорта не привлекли участников из-за заниженной цены предполагаемых работ и высокой ответственности. В пятый раз заказчик отрегулировал некоторые положения конкурса, упростив требования к подрядчику. Сообщается, что доля федерального бюджета в этом проекте составит не менее 4,5 млрд рублей, однако, по мнению ряда специалистов, реальная стоимость проекта может превысить 6 млрд. Окончание строительства намечено на 30 ноября 2021 года.

В то же время, как сообщает агентство «АмурМедиа», интерес к реконструкции аэропорта проявили две китайские компании — корпорация «Луньцзянь» и дорожная компания «И-ха», которые выразили готовность изучить проект с высокой долей вероятности согласия к началу строительства.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин отметил, что, в случае реализации проекта по реконструкции аэропорта, рост пассажиропотока в Приамурье увеличится в три раза, так как новая взлётно-посадочная полоса снимет ограничение по весу для принимаемых самолётов, и аэропорт «Игнатьево» сможет обслуживать широкофюзеляжные воздушные суда.

Александр Зеленин «Строительство новой взлетно-посадочной полосы имеет первостепенное значение для дальнейшего развития всего авиационного сообщения Приамурья. Существующая полоса из-за своих конструктивных особенностей не обеспечивает безопасный приём современных тяжелых воздушных судов».

Также областной министр отметил, что, скорее всего, проект будет реализовываться путём создания совместной компании, как это уже было при строительстве мостового перехода через Амур, соединившего Благовещенск и Хэйхэ.

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Как сообщало ИА REGNUM, для проведения реконструкции четырех аэропортов в Дальневосточном регионе, запланировано выделение порядка 12,8 млрд рублей. Ожидается, что за эти деньги будут реконструированы три аэропорта в Якутии — Нерюнгри, Жиганск, Олёкминск и аэропорт Сеймчан на Колыме.